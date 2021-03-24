Уволенный после дела Голунова полковник Щиров сбежал за границу

Экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления внутренних дел Западного административного округа Москвы полковник Андрей Щиров, уволенный из органов после дела журналиста Ивана Голунова, сбежал из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

По данным информационного агентства бывший полицейский проходит свидетелем по делу против его коллег, обвиняемых в многочисленных нарушениях при задержании журналиста.

А вот в последнее время Щиров перестал отвечать на звонки из суда и не приходил на допрос.

Как отметил источник агентства, свидетель, предположительно, скрылся за границей.

Ранее журналист Иван Голунов опубликовал видео со своим незаконным задержанием летом 2019 года, в ходе которого полицейские подбросили ему наркотики. На видеозаписи запечатлены передвижения Голунова после выхода из дома, маршруты сотрудников полиции, задержание журналиста, прохождение им медицинского освидетельствования и обыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что самыми популярными преступлениями в Петербурге за год стали кражи, нарушения ПДД и наркотики.