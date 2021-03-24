В Пулково в четверг задерживается рейс в Самарканд

Сегодня, 25 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержали один международный рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолет авиаперевозчика «Уральские авиалинии». Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 8505 до Самарканда. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 02:30, однако по неизвестным причинам рейс до города был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд отпустил задержанного в Пулково гендиректора «Петростроя» Дмитрия Ипатова, которого обвинили в хищении средств дольщиков.