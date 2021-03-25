В Петербурге за сутки на коронавирус проворились более 22,5 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили 22 521 человека.

Об этом сообщили утром в четверг, 25 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 15 053 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 440 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1152 человека. Добровольцы выполнили 6 347 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в очередной раз внесли изменения в «антиковидное» постановление правительства №121. Уже год оно регулирует жизнь города в период пандемии.