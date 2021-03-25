На Парфеновской среди ночи сгорели два автомобиля

В Адмиралтейском районе Петербурга минувшей ночью загорелись две иномарки. Пожарные справились с огнем за полчаса.

Возгорание случилось в четверг, 25 марта, у дома №9, корпус 2, по Парфеновской улице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о пожаре поступил дежурному части в 3:47. К месту ЧП оперативно прибыли девять сотрудников на двух спецмашинах. К 4:20 пожар был ликвидирован.

В результате пожара в двух автомобилях марок Renault и KIA выгорели отсеки двигателя.

Сведения о пострадавших при пожаре не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий пострадал во время пожара на Кировском заводе.