В Минобороны заявили, что США развязали «ментальную» войну против России

США являются "предводителем" ментальной войны против России, в которой участвуют все страны Запада. Фото: pixabay

США являются "предводителем" ментальной войны против России, в которой участвуют все страны Запада. Фото: pixabay

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий утверждает, что Запад во главе с Соединенными Штатами Америки начал «ментальную» войну против России.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналу «Арсенал Отечества», пишет РИА Новости в среду, 24 марта. По мнению Ильницкого, западные страны избегают открытой конфронтации с Россией из-за её военной мощности — ядерного оружия и современной армии. В связи с этим, уверен советник министра, Запад встал на путь информационно-гибридной войны.

Целью данного типа противостояния является уничтожение самосознания, изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника, подчеркнул Ильницкий. Последствия «ментальной войны» при этом проявляются как минимум спустя одно поколение, поэтому оценить масштаб проблемы сейчас затруднительно, но позже изменить что-то будет уже невозможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минобороны предостерегают от диалога с Россией с позиции силы.