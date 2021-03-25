Петербуржцы устроили разминку на Невском проспекте

Горожане делали зарядку в преддверии рабочего дня.

Сегодня, 25 марта, у станции метро «Гостиный двор» горожане собрались, чтобы сделать зарядку. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди, одетые в полосатые купальники, делали различные упражнения под музыку. Таким образом они готовились к рабочему дню. Пользователи, комментируя видео, отметили, что зарядку устроили в том числе и на других станциях метро.

«Здорово, молодцы, круто! Ответ ушу-зарядкам из Китая! Молодежь, жги!»

— пишут восхищенные петербуржцы.

Некоторые отметили, что собравшимся стоило бы помнить о пандемии коронавируса: нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев умилил тюлень Шлюссик, делающий зарядку.