Названа предварительная причина крушения вертолета в Калининградской области

К крушению вертолета в акватории Куршского залива в Калининградской области могла привести ошибка пилотов. Сейчас проводится расследование.
«Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность», — рассказал источник ТАСС.
При посадке вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Еще двое человек пострадали. Инцидент произошел в районе Куршского залива. На борту находились три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что раненый боец рассказал корреспонденту, что вертолет поднялся в воздух и начал резко кружиться, после чего упал на землю. По его словам, они приземлились на мягкую почву.