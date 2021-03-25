Названа предварительная причина крушения вертолета в Калининградской области

Названа предварительная причина крушения вертолета в Калининградской области
Сейчас проводится расследование. Фото: Pixabay

К крушению вертолета в акватории Куршского залива в Калининградской области могла привести ошибка пилотов. Сейчас проводится расследование.

«Причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность», — рассказал источник ТАСС.

При посадке вертолета Ка-32 МЧС России в Калининградской области. Еще двое человек пострадали. Инцидент произошел в районе Куршского залива. На борту находились три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что раненый боец рассказал корреспонденту, что вертолет поднялся в воздух и начал резко кружиться, после чего упал на землю. По его словам, они приземлились на мягкую почву.

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