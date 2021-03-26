Блинкен заявил о разногласиях с Германией по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия США с Германией по «Северному потоку — 2» не повлияют в целом на отношения с этой страной.

«Тот факт, что мы не согласны по «Северному потоку — 2″ — а это реальное разногласие — не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения», — цитирует его Euronews.

Он отметил, что в США у нас есть законы, которые требуют накладывать санкции на компании, которые материально помогают строить «Северный поток-2»

«Я хотел убедиться, что наши партнеры понимают эту позицию по этому вопросу», — подчеркнул Блинкен.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.