Дождливо и тепло: в пятницу Петербург окажется в зоне атмосферного фронта

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня небо над Петербургом закроет облачная пелена, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 26 марта, на погоду Северной столицы окажет влияние смещающийся с запада атмосферный фронт. Температурный фон далек от рекордов, однако будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В дневное время столбики термоментров поднимутся до плюс 5-7 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу Пулково работает без отмен и задержек.