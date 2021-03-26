Сосед в крови кричит: «Боеприпас оторвал обе руки»

Пострадавший мужчина выбрался из квартиры на лестничную клетку. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Пострадавший мужчина выбрался из квартиры на лестничную клетку. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Кировском районе Ленобласти госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии. На его крики вышел сосед по лестничной клетке.

Инцидент произошел 25 марта в поселке Павлово. В отдел полиции один из жителей дома №3 по улице Советской с заявлением о том, что в подъезде «сосед в крови кричит».

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские установили, что у 41-летнего мужчины в руках взорвался неустановленный предмет. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, травматической ампутацией обеих кистей рук, шоком 3 степени.

С места происшествия были изъяты две минометные мины, ручная граната, корпус ручной гранаты, механическая часть взрывателя, огнепроводной шнур, взрывчатое вещество, артиллерийский порох, осколочная ружейная граната, жевело.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине оторвало обе руки после вскрытия снаряда времен ВОВ в Ленобласти.