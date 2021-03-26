Водитель Mitsubishi вылетел на лед реки Пряжки

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на лед реки Пряжки. Доставать машину пришлось спасателям.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 26 марта у дома №5. Автомобиль пробил ограждение и выехал на лед водоема.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу, водитель иномарки не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из машины. Помощь медиков ему не потребовалась.

Спасатели подняли машину на берег с помощью автокрана поисково-спасательной службы.

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