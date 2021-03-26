Водитель Mitsubishi вылетел на лед реки Пряжки

Водитель Mitsubishi вылетел на лед реки Пряжки
Место происшествия. Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на лед реки Пряжки. Доставать машину пришлось спасателям.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 26 марта у дома №5. Автомобиль пробил ограждение и выехал на лед водоема.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу, водитель иномарки не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из машины. Помощь медиков ему не потребовалась.

Спасатели подняли машину на берег с помощью автокрана поисково-спасательной службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два каршеринга попали в ДТП у Володарского моста.

автомобиль дтп набережная реки Пряжки новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американские ученые выявили общие гены у современного человека и ...
Коронавирус унес жизни еще 36 петербуржцев
Пациент закурил в кислородной маске и устроил пожар в больнице Пскова
Путин указал Госдуме и Правительству принять поправки, чтобы защитить ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 782 человека
Водитель Mitsubishi вылетел на лед реки Пряжки
Мишустин с 1 апреля постановил повысить социальные пенсии на 3,4%
Два каршеринга попали в ДТП у Володарского моста