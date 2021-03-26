Крепости и музеи в Ленобласти на час станут сумрачными 

Крепости и музеи в Ленобласти на час станут сумрачными 
27 марта состоится "Час Земли". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В 2021 году крепости и музеи Ленинградской области присоединяться к международной экологической акции «Час земли» и отключат всю иллюминацию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

27 марта с 20:30 до 21:30 будет выключено наружное освещение музея-панорамы «Прорыв», крепостных стен Старой Ладоги, Ивангорода, Корелы и Выборгского замка.

Еще по традиции, будет отключена подсветка административных зданий Ленинградской области, расположенных на Суворовском проспекте и улице Смольного в Петербурге.

Напомним, что «Час Земли» это международная акция по охране окружающей среды и формированию экологической культуры.

Каждый год, вот уже в 13-ый раз Россия в последнюю субботу марта гасит свет, чтобы показать свою связность и единство в борьбе с экологическими проблемами.

Известно, что эта символическая акция в мире проходит с 2007 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в московской конференции по модернизации портов и терминалов «Smart Ports Russia» приняла участие компания Ленинградской области «Приморский УПК» (универсальный портовый комплекс).

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Крепости и музеи в Ленобласти на час станут сумрачными