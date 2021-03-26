Петербурженку, убившую знакомого за попытку изнасилования, отпустили в зале суда

Обвиняемую отпустили из под стражи в зале суда. Фото: pixabay

Обвиняемую отпустили из под стражи в зале суда. Фото: pixabay

В пятницу, 26 марта, Ленинский районный суд поставил точку в разбирательстве в отношении петербурженки, которая убила своего знакомого, пытаясь остановить попытку изнасилования.

Инцидент произошел 1 июля прошлого года. Обвиняемая пригласила в гости приятеля, предложила ему выпить, но сразу предупредила, что не приемлет приставаний. Мужчина, однако, проигнорировал просьбу, и встреча закончилась трагически.

Знакомый стал проявлять агрессию, насильно раздел собеседницу, прижал её к стене и пытался придушить собственным ремнем. Защищаясь, петербурженка всадила в обидчика нож. Изначально женщину намеревались осудить по статье 105 УК РФ (убийство), но позже суд переквалифицировал дело на статью 108 УК РФ (убийство из-за превышения самообороны).

В результате обвиняемую приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 11 месяцев и выпустили из под стражи в зале суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который нанес побои своей жене, сделавшие её почти слепой.