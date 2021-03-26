Фигурант дела о «золотых парашютах» получил 700 тысяч рублей компенсации от ФСИН за дискомфорт в СИЗО

Фигурант дела о &#171;золотых парашютах&#187; получил 700 тысяч рублей компенсации от ФСИН за дискомфорт в СИЗО
Претензии петербуржца к условиям содержания в СИЗО сочли частично обоснованными. Фото: pixabay

Один из фигурантов так называемого дела о «золотых парашютах» в Министерстве внутренних дел, Александру Монастыршину, удалось добиться компенсации за плохие условия содержания в СИЗО.

В иске Монастыршин объяснил, что 26 января 2016 года был заключен под стражу, и с этого времени сменил много камер, в каждой из которых видел нарушения. Так, в помещениях было гораздо больше человек, чем это определяется регламентом — от 11 до 13 арестантов вместо 8. Из-за этого им приходилось спать по очереди или на полу.

Не устроило мужчину и качество постельного белья, и слишком редкие гигиенические процедуры, и соседство с грызунами. За эти и многие другие лишения истец намеревался взыскать с ФСИН 2 млн рублей, но суд решил, что бывшему заключённому хватит и 700 тысяч рублей.

Напомним, что громкое дело о «золотых парашютах» расследовали в 2014 году, когда руководство ГУ МВД по СЗФО в ходе расформирования поощрило некоторых сотрудников на почти 20 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отпустил петербурженку, нечаянно убившую своего знакомого, который пытался её изнасиловать.

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