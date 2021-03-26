В Петербурге остановились часы на Думской башне

В Петербурге остановились часы на Думской башне
Часы остановились и со стороны Невского проспекта, и со стороны Думской улицы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Днем в пятницу, 26 марта, в центре Северной столицы произошел необычный инцидент. Остановились одни из самых заметных часов в городе, часы на Думской башне возле Гостиного двора.

О неправильном времени на циферблате стали рассказывать очевидцы в социальных сетях. Несовпадение заметили после четырёх часов дня, когда стрелки на башне показывали 14:03. Причем остановка часов случилась на обоих циферблатах, как на том, что обращен к Невскому проспекту, так и на установленном со стороны Думской улицы.

Причины происшествия неясны, вероятно, над устранением неполадки уже работают ответственные службы. Напомним, что в 2014 году Думская башня была отреставрирована. В масштабный проект вложили более 500 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стену исторического здания на Черняховского «расколола» трещина из-за стройки поблизости.

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