В Петербурге в субботу ожидается сильный туман

Спасатели предупреждают о гололедице, так что автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 марта, ожидается сильный туман и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Известно, что туман видимостью 500 метров и менее ожидается ночью и утром не только в городе, но и пригородах. Также синоптики прогнозируют переменную область без существенных осадков. В темное время суток температура составит минус один градус, а днем воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер, гуляющий по Петербургу, разгонится до семи метров в секунду.

Автомобилистов предупреждают о гололедице. Спасатели просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что весной в Петербурге может начаться третья волна коронавируса.