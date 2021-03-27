Жертва оказалась подготовленной: в Петербурге, нападавшему в парадной наркоману, пришлось спасаться бегством

Жертва оказалась подготовленной: в Петербурге, нападавшему в парадной наркоману, пришлось спасаться бегством
В парадной у лифта на девушку напали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Купчине за девушкой в парадную зашел неадекватный мужчина и напал на нее у лифта. Жертва оказалась довольно подготовленной, оказав сопротивление, выставив маргинала за дверь. Об этом сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

Вечером на юге Петербурга камера видеонаблюдения зафиксировала, как в парадную зашла девушка, немного позади шел мужчина, находящийся с внешними признаками наркотического опьянения, он немного качался из стороны в сторону.

Уже у лифта маргинал напал на девушку, но та оказалась не из робкого десятка и сумела оказать достойное сопротивление.

От лифта она «проводила» нападавшего на выход. Жертва буквально наравне боролась с мужчиной крепкого телосложения. В итоге последний был вынужден обратиться в бегство.

Когда уже девушка выставила ошибшегося дверью, в парадную дома заходил жилец и помог маргиналу быстрее покинуть помещение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прекратили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревали в нападении на горожанку. Его подозревали в том, что он ударил шилом незнакомку.

купчино новости СПб происшествие


 

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