СКА обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

СКА обыграл &#171;Динамо&#187; и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Матч завершился победой СКА. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 4:0.

Сегодня, 26 марта, на льду встретились СКА и московское «Динамо». Игра состоялась в рамках Кубка Гагарина и завершилась победой петербургского клуба со счетом 4:0. Благодаря этому СКА вышел в полуфинал.

В петербургской команде шайбы в ворота смогли забросить Евгений Тимкин, Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Владислав Цицюра.

«Спасибо и московскому «Динамо» за интересные игры, а мы идем дальше — в финал Западной конференции!»,

— говорится в посте в официальном Twitter-аккаунте СКА.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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