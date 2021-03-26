Россиянку изнасиловали во время трэш-стрима ради денег

Россиянку изнасиловали во время трэш-стрима ради денег
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Фото: Pixabay

Также молодые люди разгромили квартиру, в которой все происходило.

В Ярославле произошло изнасилование во время проведения трэш-стрима. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов, о чем сообщает РИА Новости.

В социальной сети TikTok была организована трансляция, в рамках которой громили квартиру. Погром устроили ради денег зрителей. Также есть информация, согласно которой в одной из комнат квартиры изнасиловали хозяйку.

На данный момент установлено, что участникам стрима были несовершеннолетние. Напоминаем, что в Совете Федерации уже обсуждают возможность блокировки площадок, на которых проводят подобные трансляции. Также операторов и провайдеров планируют штрафовать за отказ блокировать такие ресурсы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер из Смоленка умер во время трэш-стрима.

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