В Ленобласти заметили первые съедобные грибы

Местная жительница увидела ярко-красные саркосцифы.

Жительница Ленинградской области отправилась гулять по лесу и увидела первые съедобные грибы. Она обратила внимание на выросшие ярко-красные саркосцифы, сделала фотографии и поделилась ими в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Известно, что грибы были замечены в лесу в Ломоносовском районе.

«Увидела вдоль ручья такие хорошие проталинки и вспомнила, что там собирала саркосцифу в том году. Решила заглянуть и оказалось совсем не зря…»,

— написала она.

Пользователи обрадовались таким новостям и уже планируют идти за грибами в лес. При планировании стоит помнить о собственной безопасности: люди, охотясь за грибами или ягодами, часто теряются и не могут потом выбраться без помощи спасателей и волонтеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вырастили рекордное количество грибов.