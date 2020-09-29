В Ленобласти вырастили рекордное количество грибов

Грибов вырастили на 50% больше, чем в прошлом году. Фото: https://pixabay.com

Грибов вырастили на 50% больше, чем в прошлом году. Фото: https://pixabay.com

Показатель выше почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ленинградской области с начала 2020 года произвели рекордное количество грибов – четыре тысячи тонн. Это на 50% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом сообщили в комитете по агропромышленному рыбохозяйственному комплексу.

Отмечается, что таких результатов удалось добиться благодаря функционированию трех крупных предприятий в регионе. В компаниях отметили, что не собираются останавливаться и планируют расширять ассортимент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли огромный гриб. Диаметр шляпки составляет 35 сантиметров – размеры гриба поражают.