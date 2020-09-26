В Ленобласти нашли огромный гриб

В Ленобласти нашли огромный гриб
Грибники восхищаются прекрасной находкой. Фото: Вконтакте

Диаметр шляпки составляет 35 сантиметров – размеры гриба поражают.

Жительница Выборга рассказала, что нашла в лесу огромный гриб весом 1,3 килограмма. Диаметр его шляпки составляет 35 сантиметров. Фотографиями находки женщина поделилась в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Интересные события в Выборге».

Она отметила, что гриб «совершенно чистый». Пользователи разделили восторг грибника, отметив, что нечасто можно такое увидеть в лесу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец в капюшоне, отправившийся утром за грибами, угодил под колеса электропоезда. Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм. Проводится проверка.

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