Петербуржец в капюшоне, отправившийся утром за грибами, угодил под колеса электропоезда

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм. Проводится проверка.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти грибника, который угодил под колеса электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Все случилось на железнодорожном перегоне между станциями Новолисино и Павловск – мужчина, отправившийся за грибами, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Он был в капюшоне, поэтому не заметил приближающийся электропоезд. На спецсигналы грибник внимание не обратил, а машинист не смог вовремя затормозить. В результате был совершен наезд на пешехода, который скончался из-за серьезности полученных травм.

Из-за инцидента движение поездов приостановили на 42 минуты. Известно, что под колесами состава погиб 43-летний житель Павловска.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Чкаловском госпитализировали ребенка после наезда автомобиля.