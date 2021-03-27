В субботу Пулково работает без отмен и задержек

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в субботу, 27 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Возможно, позже ситуация изменится из-за погодных условий или по другим причинам. Сегодня из Петербурга вылетают девять международных рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 550 тысяч клещей-энтомофагов в грузовом терминале городского аэропорта Пулково.