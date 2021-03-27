Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси». Матч закончился со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем, Конор Шири и российский нападающий Александр Овечкин, который оформил дубль. На воротах у «Кэпиталз» стоял Илья Самсонов.

В своем дивизионе «Вашингтон» находится на первом месте, имея в своем активе 48 очков. «Нью-Джерси» идет на седьмом месте с 28 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»