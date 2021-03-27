Медики успели проверить на коронавирус 20 236 петербуржцев за сутки

Жители Петербурга продолжают проходить обследование на коронавирусную инфекцию. За минувший день было сдано 20 236 тестов на выявление COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Об этом стало известно в субботу, 27 марта. За указанный период было обработано 13 139 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 442 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 153 человека. Добровольцы выполнили 6410 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам, боящимся прививаться от коронавируса, стоит задуматься о смерти. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.