Диетолог назвала продукт, который поможет справиться с весенней депрессией

Медик рекомендует есть по два-три томата в день. Фото: Pixabay

Медик рекомендует есть по два-три томата в день. Фото: Pixabay

Справиться с перепадами настроения помогают томаты. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что в томатах содержится аминокислота триптофан. Она помогает появиться в организме серотонину, то есть гормону хорошего настроения. Также овощ богат ликопином, который помогает сохранить красоту.

Как сообщило агентство «Москва», профессор отметила, что рекомендуется есть по два-три томата в день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог посоветовала отказаться от свежего хлеба. Такой хлеб обладает более высокой кислотностью, что может быть опасно при наличии заболеваний желудочного кишечного тракта, и привести к обострениями.