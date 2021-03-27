Субботним утром Петербург свободен от пробок

Субботним утром, петербургские автомобилисты отдыхают от пробок: сейчас городские улицы практически свободны от заторов.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 утра, дорожная ситуация в Северной столице оценивается всего на один балл. К 10 часам пробки вырастут еще на балл.

В настоящий момент небольшие заторы наблюдаются на участке Московского шоссе, Ленсоветовской дороге, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Измайловском проспекте, Садовой улице, Большой Пушкарской улице, Московском пропсекте и Софийской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу ожидается сильный туман. Спасатели также предупреждают о гололедице, автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим.