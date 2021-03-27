В Петербурге более 200 человек получили срок за нападение на полицейских

В Петербурге более 200 человек получили срок за нападение на полицейских . Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге более 200 человек получили срок за нападение на полицейских . Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За минувший год было проведено свыше трехсот проверок по факту нападений на сотрудников полиции при исполнении.

По итогам проверок возбуждено 311 уголовных дел. По 264 из них уже вынесены обвинительные приговоры. При этом 232 человека получили максимальное наказание — лишение свободы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, на Большой Посадской улице произошел инцидент с нападением на сотрудников патрульно-постовой службы полиции, который обернулся уголовным делом. Так, 32-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения сотруднику полиции. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный обвиняемый, выражая несогласие с его водворением в помещение для задержанных за мелкое хулиганство, напал на полицейского. Он ударил его ногой в живот и дважды ударил кулаками по голове.