Toyota лишилась капота после ДТП с Mercedes на перекрестке Ленинского и Зины Портновой

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Информация о состоянии водителей выясняется.
Авария случилась в субботу, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Мерседес GL и Тойота LC Prado», — написал автор записи.
На фотографиях видно, что передняя часть Toyota сильно пострадала. Капот транспортного средства превратился в груду металла. Повреждения второй машины не зафиксированы.
Причины случившегося устанавливаются.
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