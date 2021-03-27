Toyota лишилась капота после ДТП с Mercedes на перекрестке Ленинского и Зины Портновой

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Информация о состоянии водителей выясняется.

Авария случилась в субботу, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мерседес GL и Тойота LC Prado», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что передняя часть Toyota сильно пострадала. Капот транспортного средства превратился в груду металла. Повреждения второй машины не зафиксированы.

Причины случившегося устанавливаются.

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