В Москве-реке найдено тело музыканта Александра Липницкого

Тело музыканта Александра Липницкого найдено в Подмосковье в Москве-реке. Об этом передает российское информационное агентство «ТАСС».

Известно, что Липницкий утонул 25 марта, когда катался на лыжах по льду Москвы-реки в районе Николиной Горы.

Тонкий лед не выдержал, треснул и музыкант провалился. Поиски тела музыканта были приостановлены до 27 марта.

Напомним, что Александра Липницкого не стало в возрасте 68 лет.

Помимо музыкальной деятельности, он работал журналистом и телеведущим.

А в 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком он основал коллектив «Звуки Му», в котором выступал в качестве бас-гитариста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла жизнь 10-летнему мальчику, провалившемуся под лед. В результате инцидента никто не пострадал.