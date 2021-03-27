В Петербурге из пустой высотки двое молодых людей спустились на парашюте

В Петербурге в Красногвардейском районе за КАДом Двое молодых людей прыгнули с парашютом с незаселенной новостройки. Об этом сообщает «Мегаполис».

Любители экстрима совершили прыжок с нового многоэтажного дома недалеко от КАДа.

На Чарушинской улице один за другим из окна верхнего этажа мужчины прыгнули вниз.

Второй прыжок снизу снимала девушка, которая, собственно, и поделилась триумфом с городской сетью информирования и взаимопомощи.

Также еще два видеоролика были сняты из окна, с которого сошли парни.

Молодые люди перед тем как прыгнуть на видео крикнули своим близким: «Пока!» и «Увидимся». Затем шагнули вниз и пропали в темноте.

Стало известно, что один из прыгнувших — профессионал, который работает инструктором парашютно-десантной подготовки на одном из аэродромов под Петербургом.

Он имеет огромный опыт прыжков с самолета, около 800 раз.

Парашютист признался, что ему очень нравится прыгать с парашютом, и он хотел бы это практиковать не только на работе.

Молодой человек заявил, что все те, кто увидит видео с его прыжком из окна, не должны пытаться повторить этот опасный номер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участницы женской сборной команды Западного военного округа совершили свой восьмитысячный парашютный прыжок в канун 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.