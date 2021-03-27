В Петербурге починили часы на Думской башне

Известно, что стрелки часов сдвинулись с места в 15:10. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте комитета по культуре Петербурга.

В субботу, 27 марта часы на башке Городской думы заново заработали. Теперь механизм вновь показывает точное время.

Устранял поломку мастер, который обслуживает Петропавловскую крепость. Комитет по культуре Петербурга у себя на странице поблагодарил сотрудника за выполненную работу.

«Благодаря усилиям мастера, который проводит техническое обслуживание часового механизма Петропавловской крепости, часы на Думской башне вновь показывают точное петербургское время».

Напомним, что днем в пятницу, 26 марта в центре Северной столицы произошел необычный инцидент — остановились часы на Думской башне.

Один из самых известных циферблатов начал отставать. Сбой механизма заметили прохожие.

Так, окончательно стрелки остановились в 02:03.

На данный момент часы возобновили ход. Судя по опубликованной записи, стрелки сдвинулись с места в 15 часов 10 минут субботы.

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