Чартерные рейсы из России в ОАЭ могут отменить

Предположительной причиной отмены являются разногласия, возникшие между странами.

Авиакомпании России задумываются об отмене чартерных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты. Самолеты могут перестать летать в страну уже с 28 марта из-за разногласий, возникших между странами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что до сих пор нет разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между государствами в летнем сезоне полетов, хотя билеты на рейсы приобрели около 50 тысяч человек. В «Победе» отметили, что уже проданы все билеты на рейсы до конца майских праздников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцина «Спутник V» получила регистрацию в ОАЭ. В Эмиратах также одобрили совместную разработку американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech.