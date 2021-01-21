Вакцина «Спутник V» получила регистрацию в ОАЭ

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Информацию о том, что власти ОАЭ одобрили использование отечественного препарата в вакцинации населения от коронавирусной инфекции, подтвердил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в четверг, 21 января. Местный Минздрав принял соответствующее решение после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» на территории ОАЭ.
В Эмиратах также одобрили совместную разработку американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech. Регистрацию получила и китайская вакцина Sinopharm. В течение первого квартала 2021 года власти ОАЭ планируют привить 50% населения страны.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем преимущество российского препарата перед другими вакцинами.