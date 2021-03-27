Тодоренко подстриглась впервые за 23 года

Телеведущая призналась, что давно не решалась на кардинальные преображения.

Телеведущая Регина Тодоренко впервые за 23 года решилась на кардинальные преображения – она сходила в парикмахерскую и обрезала волосы. Новостью звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Тодоренко отметила, что твердо решила подстричься, хотя ей было жаль лишаться длины. Сидя в кресле, телеведущая не могла сдержать эмоции. Тодоренко вспомнила, что в последний раз коротко стриглась 23 года назад, когда училась в школе. Ей сделали каре из-за педикулеза – так легче вычесывать вшей.

«И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Потрясающий мастер из Дубай вручил мне ножницы и сказал:»Cut it!» Для меня было важно самой сделать этот шаг»,

— объяснила знаменитость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко призналась, что неизлечимо больна.