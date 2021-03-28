Полицейские изъяли две тонны металлолома из нелегальных пунктов приема в Петербурге

Полицейские изъяли две тонны металлолома из нелегальных пунктов приема в Петербурге
Нарушения выявлены в пунктах на Полюстровском проспекте и улице Симонова. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские выявили несколько нелегальных пунктов по приему и переработке металлолома на территории Выборгского и Калининского районов Петербурга.

В результате рейда стражи порядка выявили нарушения пунктах на Полюстровском проспекте и улице Симонова. Владельцы точек не смогли предъявить полицейским необходимые документы и лицензии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, с пунктов изъяты две тонны металлолома.

Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности. Предпринимателям грозят не только штрафы, но и конфискация продукции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что о задержании двух молодых жителей Ленобласти, которые украли полсотни железнодорожных деталей, чтобы сдать их на металлолом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти металлолом полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские изъяли две тонны металлолома из нелегальных пунктов приема в ...
В воскресенье утром Петербург свободен от пробок
Ночью на Коломенской полыхала пятикомнатная коммуналка
В воскресенье в Петербург придут дожди, но тепло останется
Винтовка помогает медведям пройти обследование в центре «Велес»
Стало известно имя женщины, которую дети Киркорова называют «мамой»
В Петербурге актер «Сталинграда» на освидетельствовании сдал воду ...
В Петербурге на час погасли огни «Газпром Арены»