В Калининском районе мошенники обманули пенсионера на 3 млн рублей

В Калининском районе пенсионер стал жертвой мошенников.

Инцидент произошел 27 марта. В полицию обратился мужчина 1939 года рождения и сообщил о том, что ему звонили неизвестные лица.

Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств они похитили у него денежные средства в сумме 3 464 658 рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Деньги, как выяснилось, пенсионер отправлял переводами через различные банкоматы на указанные неизвестными счета. Всего он перевел мошенникам 3 464 658 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленники разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионер из Новой Ладоги рассказал, что к нему недавно приходили две дамы. Они уверяли, что хотят сделать ему массаж как участнику Великой Отечественной войны.