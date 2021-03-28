США намерены наращивать санкции против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона усилить противодействие строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что будем продолжать наращивать эти меры», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты считают проект «плохой идеей» и отметил, что Вашингтон хочет донести свою позицию до Берлина.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.