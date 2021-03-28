Путин объяснил, достигнув какого результата в стране, снимут ограничения из-за коронавируса

Президент допустил снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета. Фото: скриншот трансляции

Президент допустил снятие ограничений по COVID-19 в России к концу лета. Фото: скриншот трансляции

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, что вести речь об отмене ограничений можно будет тогда, когда в стране сформируется коллективный иммунитет. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

Также российский лидер отметил, что исходя из темпов вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться уже к концу лета.

Путин добавил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы около 70% взрослого населения получили прививку.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», — сказал президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, как президент России Владимир Путин рассказал, почему не стал делать прививку от коронавируса на камеру, как поступили многие его коллеги.