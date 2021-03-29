Польская авиакомпания возобновила прямые рейсы между Петербургом и Варшавой

Польская авиакомпания возобновила прямые рейсы между Петербургом и Варшавой
В Петербурге возобновляются полеты в Польшу. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Польский авиаперевозчик LOT вновь запустил прямые рейсы между Петербургом и Варшавой. Авиакомпания приостанавливала полеты на год.

Как сообщается на сайте петербургского аэропорта Пулково, первый рейс между польской столицей и городом на Неве был выполнен накануне, 28 марта. Следующие рейсы запланированы на 29 и 31 марта, а также 1 апреля.

Улететь в Польшу смогут пассажиры, которым это разрешено в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной пандемии. Ознакомиться с требованиями к путешествию можно на сайте правительства Польши.

Добавим, что авиакомпания не выполняла рейсы между двумя городами с марта прошлого года. Пассажиры смогут попасть не только в Польшу, но и воспользоваться аэропортом Варшавы в качестве пересадочного узла для полета в города Европы и Северной Америки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чартерные рейсы из России в ОАЭ могут отменить.

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