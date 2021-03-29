С 29 июня Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку

Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку через три месяца. Фото: pixabay.com

Смольный начнет выписывать протоколы и эвакуировать за неправильную парковку через три месяца. Фото: pixabay.com

С 29 июня текущего года Смольному от полиции передаются полномочия по администрированию штрафов за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также по их эвакуации. Ответственным станет Комитет по транспорту.

Как пояснили в пресс-службе администрации Петербурга, речь идет об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 12.16 КоАП Р — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Соответствующее соглашение подписано между Министерством внутренних дел РФ и правительством Петербурга. Цель — упорядочить хаотичную парковку, снизить уровень ДТП, а также помочь коммунальным службам беспрепятственно осуществлять механизированную уборку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что размер платы за пользование платными парковками, установленный распоряжением Комитета по тарифам Петербурга в 2021 году остается неизменным. Таким образом, стоимость парковки за час составит 122 рубля 98 копеек для автомобиля и 36 рублей 89 копеек для мотоцикла.