На КЗС Петербурга прилетели лебеди-шипуны

Несколько пар птиц выбрали местом гнездования и воспитания потомства плавни акватории дамбы Д-7. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Несколько пар птиц выбрали местом гнездования и воспитания потомства плавни акватории дамбы Д-7. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

С первыми теплыми днями весны на Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений прилетели лебеди-шипуны.

Несколько пар птиц выбрали местом гнездования и воспитания потомства плавни акватории дамбы Д-7, сообщили в пресс-службе КЗС.

Отмечается, что сформированные на мелководьях заросли высшей водной растительности создали особые экосистемы, которые стали домом для многих видов пернатых.

Кроме того, по соседству с лебедями остановились представители семейства пастушковых – лысухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы горожане любуются лебедями. Птицы заполнили побережье Финского залива. Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии.