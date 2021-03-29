На КЗС Петербурга прилетели лебеди-шипуны

На КЗС Петербурга прилетели лебеди-шипуны
Несколько пар птиц выбрали местом гнездования и воспитания потомства плавни акватории дамбы Д-7. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

С первыми теплыми днями весны на Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений прилетели лебеди-шипуны.

Несколько пар птиц выбрали местом гнездования и воспитания потомства плавни акватории дамбы Д-7, сообщили в пресс-службе КЗС.

Отмечается, что сформированные на мелководьях заросли высшей водной растительности создали особые экосистемы, которые стали домом для многих видов пернатых.

Кроме того, по соседству с лебедями остановились представители семейства пастушковых – лысухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы горожане любуются лебедями. Птицы заполнили побережье Финского залива. Лебеди-кликуны включены в Красные книги Балтийского региона и Восточной Фенноскандии.

КЗС лебеди лебеди-шипуны


 

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