В Габон отправят 83 тонны свиных копытцев из Ленобласти

В Габон отправят 83 тонны свиных копытцев из Ленобласти
В Габон отправят три партии замороженных свиных субпродуктов. Фото:пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сотрудники Управления Россельхознадзора в Петербурге оформили документы на экспорт в Габон более 83 тонн свиных субпродуктов. Об этом сообщили в ведомстве.

В Габон отправят три партии замороженных свиных субпродуктов.

Поставщиками продукции является занимающиеся хранением мороженой продукции предприятия из Ломоносовского района Ленобласти, получателем – компания из расположенного на западе Габона города Порт-Жентиль.

Инспекторы подтвердили соответствие грузов ветеринарным требованиям страны- импортёра. Продукцию отправили в адрес получателя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с начала 2021 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выдали ветеринарные сертификаты на экспорт 30 тысяч тонн мяса.

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