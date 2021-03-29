Из Петербурга в Дагестан запустили регулярные рейсы

Из Петербурга в Дагестан запустили регулярные рейсы
Самолет авиакомпании "Россия". Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» запустила регулярные рейсы между Петербургом и Махачкалой. Сейчас полеты выполняют четыре раза в неделю.

Полеты будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В конце апреля к указанным дням добавят субботу. В мае вылеты в Дагестан сделают ежедневными.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, на линии будут использовать самолеты Airbus A319.

Первый рейс показал высокую востребованность данного направления. Воздушное судно было заполнено пассажирами на 96 процентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что польская авиакомпания возобновила прямые рейсы между Петербургом и Варшавой. Ознакомиться с требованиями к путешествию можно на сайте правительства Польши.

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