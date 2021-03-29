Летнее расписание: Пулково начинает работать с шестью новыми направлениями

Действовать расписание будет до 30 октября 2021 года включительно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Действовать расписание будет до 30 октября 2021 года включительно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский аэропорт с 28 марта перешел на летнее расписание, в рамках которого откроются перелеты в шесть новых городов.

Так, самолеты будут летать из Пулково во Владивосток, Томск, Хабаровск, Барнаул и Горно-Алтайск. Выполнять перелёты будет авиакомпания Nordwind.

Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, также увеличится частота рейсов между Петербургом и Москвой и региональными направлениями: Архангельском, Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Калининградом, Краснодаром, Минеральными Водами, Мурманском, Самарой, Симферополем, Сочи и Уфой.

Эксклюзивно улететь «Победой» можно будет в Астрахань, Белгород, Владикавказ, Киров, Нижнекамск, Саратов, Ставрополь, Ульяновск и Чебоксары. «Руслайном» — в Иваново, Йошкар-Олу, Курск, Липецк, Тамбов, Ханты-Мансийск и Ярославль. «Северсталью» — в Апатиты, Советский, Ухту и Череповец. «Ямалом» — в Надым, Ноябрьск и Салехард, «Ира́эро» — в Саранск, UVTaero — Усинск, Utair — в Грозный, а Вологодское и Костромское авиапредприятия полетят в Вологду и Кострому соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга в Дагестан запустят регулярные рейсы.