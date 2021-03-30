Проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из арендаторов

В Петербурге полиция Петродворцового района проводит проверку после серьезного пожара на территории лодочно-моторного кооператива в поселке Мартышкино. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о пожаре к утру вторника, 30 марта.

О пожаре в клубе «Нептун» в поселке Мартышкино на Морской улице стало известно накануне вечером, 29 марта. Сообщение МЧС получило через службу 01. Наряд на место прибыл через 18 минут.

Оказалось, что на территории лодочно-моторной станции горят боксы для хранения хозяйственных принадлежностей. Огонь охватил около 450 «квадратов». Пожарным пришлось эвакуировать баллоны с пропаном. Пожару присвоили ранг 1-БИС – из-за ветра с Финского залива пламя могло перекинуться на соседнее здание.

Ликвидировать крупный пожар смогли уже после 22:00. После этого полицейские начали проверку.

Правоохранители начали искать тех, кто был на территории клуба 29 марта. Как стало известно Gazeta.SPb, в результате опросили арендатора одного из боксов, пенсионера. Оказалось, вечером в понедельник он пришел в клуб и разжег «буржуйку» в своем боксе. Пенсионер утверждает, что дождался, пока огонь в печи догорит, а затем покинул территорию лодочной станции.

Материалы еще предстоит проверить в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb писала о пожаре в ресторане на острове Новая Голландия. До прибытия спасателей из заведения самостоятельно эвакуировали 137 человек. Отмечалось, что на кухне ресторана загорелось масло.