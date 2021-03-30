Проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из арендаторов

Проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из арендаторов
Ломоносовский водно-моторный клуб "Нептун". Фото: панорамы "Яндекс"

В Петербурге полиция Петродворцового района проводит проверку после серьезного пожара на территории лодочно-моторного кооператива в поселке Мартышкино. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о пожаре к утру вторника, 30 марта.

О пожаре в клубе «Нептун» в поселке Мартышкино на Морской улице стало известно накануне вечером, 29 марта. Сообщение МЧС получило через службу 01. Наряд на место прибыл через 18 минут.

Оказалось, что на территории лодочно-моторной станции горят боксы для хранения хозяйственных принадлежностей. Огонь охватил около 450 «квадратов». Пожарным пришлось эвакуировать баллоны с пропаном. Пожару присвоили ранг 1-БИС – из-за ветра с Финского залива пламя могло перекинуться на соседнее здание.

Ликвидировать крупный пожар смогли уже после 22:00. После этого полицейские начали проверку.

Правоохранители начали искать тех, кто был на территории клуба 29 марта. Как стало известно Gazeta.SPb, в результате опросили арендатора одного из боксов, пенсионера. Оказалось, вечером в понедельник он пришел в клуб и разжег «буржуйку» в своем боксе. Пенсионер утверждает, что дождался, пока огонь в печи догорит, а затем покинул территорию лодочной станции.

Материалы еще предстоит проверить в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb писала о пожаре в ресторане на острове Новая Голландия. До прибытия спасателей из заведения самостоятельно эвакуировали 137 человек. Отмечалось, что на кухне ресторана загорелось масло.

лодки новости СПб Петродворцовый район пожар станция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки в Петербурге выявили 36 смертей от коронавируса
В Петербурге нашли еще 719 заразившихся COVID-19
Ученые назвали еще одну причину, почему болят зубы после употребления ...
Судебные приставы Петербурга помогли учительнице получить пенсию
«Алые паруса» выводят из онлайна
Цыганка обманула студентку из Петербурга, сняв с нее порчу за 42 тысяч рублей
Боррель объяснил сближение России и Китая желанием противостоять Западу
Проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из ...