Боррель объяснил сближение России и Китая желанием противостоять Западу

Действия стран на мировой дипломатической арене на прошлой неделе живо продемонстрировали сближение Европейского союза с Америкой, а Китайской Народной Ремпублики — с Россией, напряжение между сторонами растет. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

В своем блоге в социальных сетях Жозеп Боррель, проанализировав встречу министров иностранных дел стран НАТО, виртуальный саммит Евросоюза и обмен санкциями между Западом и Китаем, понял, к чему это ведет. «РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять «западному миру», будущий геополитический ландшафт многополярного мира непрост», — пишет Боррель.

В своем блоге в социальных сетях Жозеп Боррель, проанализировав встречу министров иностранных дел стран НАТО, виртуальный саммит Евросоюза и обмен санкциями между Западом и Китаем, понял, к чему это ведет. «РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять «западному миру», будущий геополитический ландшафт многополярного мира непрост», — пишет Боррель.

Боррель отметил, что происходят «тектонические сдвиги в многополярном мире» между Китаем, Россией, США и ЕС.

По словам представителя ЕС, Москва и Пекин пользуются похожей тактикой, говоря о Западе или США.

Боррель уточняет, что основания у стран разные. Однако экономически обе эти страны хотят уменьшить свою зависимость от Запада, но они «играют не в одной лиге, и из них двух Китай имеет явное преимущество», добавил он.

Потому как КНР нуждается в нефти и газе, которые он импортирует, в том числе из России.

В то же время Россия стремится расширить ассортимент выпускаемой продукции и переориентировать рынок сбыта энергоресурсов за пределы ЕС.

Боррель рассуждает, что если учитывать нынешние обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в отношениях сделать это будет нелегко и не быстро, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации.

«Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела», — предполагает он.

Соперничество между Вашингтоном и Пекином не будет копией биполярного мира холодной войны, размышляет Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отмечает, что Россия никогда не была экономическим соперником или основным торговым партнером Запада, однако Китай на сегодняшний день — это вторая экономика мира и важнейший торговый партнер США и ЕС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу.