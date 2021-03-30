Экономическая полиция проводит обыски в администрации поселка имени Свердлова

Экономическая полиция проводит обыски в администрации поселка имени Свердлова
В администрации поселка им. Свердлова прошли обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники экономической полиции нагрянули с обысками в администрацию поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. Мероприятиях проходят в рамках дела о крупном мошенничестве.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу районной администрации, обыски начались во вторник утром, 30 марта. Правоохранительные органы наведались в администрацию в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проверка пожара на лодочной станции «Нептун» привела полицию к одному из арендаторов. Материалы еще предстоит проверить в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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