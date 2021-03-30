Новый Генплан предполагает застройку полей под Петербургом

Карпов рассказал, что норму о сохранении полей под городом убрали из итоговой редакции, чтобы конкретизировать новый Генплан. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Карпов рассказал, что норму о сохранении полей под городом убрали из итоговой редакции, чтобы конкретизировать новый Генплан. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В новую версию закона о Генплане Петербурга, которая еще не прошла согласование с Минэкономразвития, не включили положение о сохранении рубежных полей между застроенными территориями города.

В случае, если Генплан будет одобрен в таком варианте, поля между Петербургом и пригородами могут быть полностью застроены. Руководитель экспертной группы парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов рассказал, что норму о сохранении полей под городом убрали из итоговой редакции, чтобы конкретизировать новый Генплан.

По его словам, новый документ формально являются поправками к существующему Генплану, поэтому властям придется доказывать целесообразность исключения положения о рубежных полях на общественных слушаниях, пишет «Деловой Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга в первом чтении принял законопроект о Генплане.